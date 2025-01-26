Мария Тимофеева не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA-250 в Сингапуре

134-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти в основную сетку хардового турнира категории WTA-250 в Сингапуре. В финале квалификационного раунда она в трёх сетах проиграла 117-й ракетке мира китаянке Сыцзя Вэй — 6:4, 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Россиянка дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету её соперницы два эйса, столько же двойных ошибок и 6 выигранных брейк-пойнтов из 10.

Тимофеева ещё имеет шанс квалифицироваться на турнир как лаки-лузер. В основной сетке соревнований сыграют три российские теннисистки — Анна Калинская, Полина Кудерметова и Эрика Андреева.

Соревнования в Сингапуре с призовым фондом $ 275 094 пройдут с 27 января по 2 февраля.