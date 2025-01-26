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Беккер — о возможной победе Зверева в финале АО: есть шанс войти в историю тенниса

Беккер — о возможной победе Зверева в финале АО: есть шанс войти в историю тенниса
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Победитель шести турниров Большого шлема, бывший немецкий теннисист Борис Беккер высказался о возможной победе Александра Зверева в предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии. В нём Зверев сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«У Зверева есть шанс войти в историю тенниса. Стать третьим немецким теннисистом в мужском одиночном разряде, выигравшим турнир «Большого шлема». Я думаю, для него это будет иметь огромное значение, но вы узнаете об этом позже, если всё пройдёт хорошо», — приводит слова Беккера Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.

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