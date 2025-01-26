Беккер — о возможной победе Зверева в финале АО: есть шанс войти в историю тенниса

Победитель шести турниров Большого шлема, бывший немецкий теннисист Борис Беккер высказался о возможной победе Александра Зверева в предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии. В нём Зверев сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«У Зверева есть шанс войти в историю тенниса. Стать третьим немецким теннисистом в мужском одиночном разряде, выигравшим турнир «Большого шлема». Я думаю, для него это будет иметь огромное значение, но вы узнаете об этом позже, если всё пройдёт хорошо», — приводит слова Беккера Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.