Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, на чью победу поставил рэпер Дрейк в финале Australian Open — 2025

Стало известно, на чью победу поставил рэпер Дрейк в финале Australian Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Рэпер Дрейк сделал ставку на сумму $ 250 тыс. на победу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера в матче со вторым номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Об этом музыкант сообщил в своём аккаунте в соцсетях.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч за титул чемпиона Australian Open — 2025 состоится сегодня, 26 января, и начнётся приблизительно в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между итальянским теннисистом и представителем Германии.

По личным встречам впереди Зверев — 4-2 (3-1 — на харде). Он выиграл у Синнера на харде Кёльна-2020, на грунте «Мастерса» в Монте-Карло-2022, а также дважды был сильнее на US Open — в 2021 и 2023 годах. Итальянец победил на «Ролан Гаррос» — 2020 и в Цинциннати-2024, причём матч на американском «Мастерсе» выиграл лишь за 3,5 часа на решающем тай-брейке.

Материалы по теме
Синнер и Зверев бьются за титул на Australian Open. Кто завоюет главный трофей? LIVE!
Live
Синнер и Зверев бьются за титул на Australian Open. Кто завоюет главный трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android