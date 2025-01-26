Стало известно, на чью победу поставил рэпер Дрейк в финале Australian Open — 2025

Рэпер Дрейк сделал ставку на сумму $ 250 тыс. на победу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера в матче со вторым номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Об этом музыкант сообщил в своём аккаунте в соцсетях.

Матч за титул чемпиона Australian Open — 2025 состоится сегодня, 26 января, и начнётся приблизительно в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между итальянским теннисистом и представителем Германии.

По личным встречам впереди Зверев — 4-2 (3-1 — на харде). Он выиграл у Синнера на харде Кёльна-2020, на грунте «Мастерса» в Монте-Карло-2022, а также дважды был сильнее на US Open — в 2021 и 2023 годах. Итальянец победил на «Ролан Гаррос» — 2020 и в Цинциннати-2024, причём матч на американском «Мастерсе» выиграл лишь за 3,5 часа на решающем тай-брейке.