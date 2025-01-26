«Он готов». Курье — о Синнере перед финальным матчем АО

Победитель четырех турниров «Большого шлема», бывший американский теннисист Джим Курье высказался о Яннике Синнере перед финалом Открытого чемпионата Австралии. В нём Синнер сразится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

«Вы должны надеяться, что Синнер воспользовался предыдущими несколькими днями, чтобы как следует подготовился, отдохнул и убедился, что он готов к финалу», — приводит слова Курье Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.