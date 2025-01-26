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«Он готов». Курье — о Синнере перед финальным матчем АО

«Он готов». Курье — о Синнере перед финальным матчем АО
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Победитель четырех турниров «Большого шлема», бывший американский теннисист Джим Курье высказался о Яннике Синнере перед финалом Открытого чемпионата Австралии. В нём Синнер сразится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Вы должны надеяться, что Синнер воспользовался предыдущими несколькими днями, чтобы как следует подготовился, отдохнул и убедился, что он готов к финалу», — приводит слова Курье Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн.

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