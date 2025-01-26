Синякова стала первой теннисисткой после Хингис с 10 титулами чемпионки парного ТБШ

Двукратная олимпийская чемпионка в парном разряде чешская теннисистка Катержина Синякова стала первой теннисисткой, выигравшей свой 10-й титул на турнире «Большого шлема» в парном разряде, после швейцарки Мартины Хингис. У завершившей карьеру Хингис 13 таких побед.

Победы Синяковой в парном разряде турниров «Большого шлема»:

Australian Open: 2022, 2023, 2025

US Open: 2022

Roland Garros: 2018, 2021, 2024

Уимблдон: 2018, 2022, 2024

Сегодня, 26 января, дуэт Синяковой и американской теннисистки Тэйлор Таунсенд обыграл пару Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Это второй совместный титул Синяковой и Таунсенд на турнирах «Большого шлема». В прошлом году они завоевали титул на Уимблдоне-2024.