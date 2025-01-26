Синякова стала первой теннисисткой после Хингис с 10 титулами чемпионки парного ТБШ

Двукратная олимпийская чемпионка в парном разряде чешская теннисистка Катержина Синякова стала первой теннисисткой, выигравшей свой 10-й титул на турнире «Большого шлема» в парном разряде, после швейцарки Мартины Хингис. У завершившей карьеру Хингис 13 таких побед.
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Победы Синяковой в парном разряде турниров «Большого шлема»:
Australian Open: 2022, 2023, 2025
US Open: 2022
Roland Garros: 2018, 2021, 2024
Уимблдон: 2018, 2022, 2024
Сегодня, 26 января, дуэт Синяковой и американской теннисистки Тэйлор Таунсенд обыграл пару Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Это второй совместный титул Синяковой и Таунсенд на турнирах «Большого шлема». В прошлом году они завоевали титул на Уимблдоне-2024.
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