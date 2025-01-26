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Синякова стала первой теннисисткой после Хингис с 10 титулами чемпионки парного ТБШ

Синякова стала первой теннисисткой после Хингис с 10 титулами чемпионки парного ТБШ
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Двукратная олимпийская чемпионка в парном разряде чешская теннисистка Катержина Синякова стала первой теннисисткой, выигравшей свой 10-й титул на турнире «Большого шлема» в парном разряде, после швейцарки Мартины Хингис. У завершившей карьеру Хингис 13 таких побед.

Australian Open — парный разряд (ж). Финал
26 января 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
2 		7 7 3
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко

Победы Синяковой в парном разряде турниров «Большого шлема»:

Australian Open: 2022, 2023, 2025

US Open: 2022

Roland Garros: 2018, 2021, 2024

Уимблдон: 2018, 2022, 2024

Сегодня, 26 января, дуэт Синяковой и американской теннисистки Тэйлор Таунсенд обыграл пару Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Это второй совместный титул Синяковой и Таунсенд на турнирах «Большого шлема». В прошлом году они завоевали титул на Уимблдоне-2024.

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