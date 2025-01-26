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Янник Синнер — Александр Зверев: итальянец взял первый сет финала Australian Open — 2025

Янник Синнер — Александр Зверев: итальянец взял первый сет финала Australian Open — 2025
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В эти минуты проходит финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и вторым номером рейтинга ATP немцем Александром Зверевым.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 3
3 		6 4 2
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Александр Зверев в финале Australian Open — 2025.

В первом сете при счёте 4:3 Синнер взял подачу Зверева и довёл партию до победы — 6:3.

По личным встречам впереди Зверев — 4-2 (3-1 — на харде). Он выиграл у Синнера на харде Кёльна-2020, на грунте «Мастерса» в Монте-Карло-2022, а также дважды был сильнее на US Open — в 2021 и 2023 годах. Итальянец победил на «Ролан Гаррос» — 2020 и в Цинциннати-2024, причём матч на американском «Мастерсе» выиграл лишь за 3,5 часа на решающем тай-брейке.

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