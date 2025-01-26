Ига Швёнтек поздравила Мэдисон Киз с победой на Australian Open — 2025

Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поздравила с победой в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 американку Мэдисон Киз. Полька выложила пост на своей странице в соцсетях.

«Какое потрясающее и вдохновляющее выступление, Мэдисон! Поздравляю», — написала Ига.

Напомним, в полуфинальной встрече Открытого чемпионата Австралии полька Швёнтек проиграла 14-й ракетке мира Киз со счётом 7:5, 1:6, 6:7 (8:10). В финале Мэдисон обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.