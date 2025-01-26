Ига Швёнтек поздравила Мэдисон Киз с победой на Australian Open — 2025
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Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поздравила с победой в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 американку Мэдисон Киз. Полька выложила пост на своей странице в соцсетях.
Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:35 МСК
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 10
|
|1
|6 8
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Какое потрясающее и вдохновляющее выступление, Мэдисон! Поздравляю», — написала Ига.
Напомним, в полуфинальной встрече Открытого чемпионата Австралии полька Швёнтек проиграла 14-й ракетке мира Киз со счётом 7:5, 1:6, 6:7 (8:10). В финале Мэдисон обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.
Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|2
|7
14
Мэдисон Киз
М. Киз
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.
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