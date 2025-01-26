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Ига Швёнтек поздравила Мэдисон Киз с победой на Australian Open — 2025

Ига Швёнтек поздравила Мэдисон Киз с победой на Australian Open — 2025
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Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поздравила с победой в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 американку Мэдисон Киз. Полька выложила пост на своей странице в соцсетях.

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 13:35 МСК
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7 10
7 		1 6 8
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Какое потрясающее и вдохновляющее выступление, Мэдисон! Поздравляю», — написала Ига.

Напомним, в полуфинальной встрече Открытого чемпионата Австралии полька Швёнтек проиграла 14-й ракетке мира Киз со счётом 7:5, 1:6, 6:7 (8:10). В финале Мэдисон обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

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