Елене Остапенко и Се Шувэй вручили не те награды после финала парного АО-2025
Поделиться
Организаторы Australian Open — 2025 допустили курьёзную ошибку на церемонии награждения женщин в парном разряде. Финалистки Открытого чемпионата Австралии Се Шувэй (Тайвань) и Елена Остапенко (Латвия) получили памятные подарки тренерам победительниц вместо приза для финалисток.
Ошибка была исправлена после того, как её заметили сами теннисистки.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Сегодня, 26 января, в финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 в женском парном разряде дуэт Катержины Синяковой из Чехии и американки Тэйлор Таунсенд обыграл Се Шувэй и Елену Остапенко со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 и завоевал титул чемпионок Australian Open — 2025.
Australian Open — парный разряд (ж). Финал
26 января 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|
|7 7
|3
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Комментарии
- 26 января 2025
-
14:04
-
14:03
-
13:45
-
13:35
-
13:17
-
13:15
-
12:53
-
12:48
-
12:39
-
12:39
-
12:33
-
12:06
-
11:44
-
10:58
-
10:46
-
10:36
-
10:35
-
10:24
-
10:02
-
09:44
-
09:30
-
07:00
-
00:33
-
00:30
-
00:17
-
00:00
- 25 января 2025
-
23:51
-
23:16
-
23:01
-
22:57
-
22:49
-
22:23
-
22:22
-
21:34
-
21:03