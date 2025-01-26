Елене Остапенко и Се Шувэй вручили не те награды после финала парного АО-2025

Организаторы Australian Open — 2025 допустили курьёзную ошибку на церемонии награждения женщин в парном разряде. Финалистки Открытого чемпионата Австралии Се Шувэй (Тайвань) и Елена Остапенко (Латвия) получили памятные подарки тренерам победительниц вместо приза для финалисток.

Ошибка была исправлена после того, как её заметили сами теннисистки.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Сегодня, 26 января, в финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 в женском парном разряде дуэт Катержины Синяковой из Чехии и американки Тэйлор Таунсенд обыграл Се Шувэй и Елену Остапенко со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 и завоевал титул чемпионок Australian Open — 2025.