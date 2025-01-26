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Елене Остапенко и Се Шувэй вручили не те награды после финала парного АО-2025

Елене Остапенко и Се Шувэй вручили не те награды после финала парного АО-2025
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Организаторы Australian Open — 2025 допустили курьёзную ошибку на церемонии награждения женщин в парном разряде. Финалистки Открытого чемпионата Австралии Се Шувэй (Тайвань) и Елена Остапенко (Латвия) получили памятные подарки тренерам победительниц вместо приза для финалисток.

Ошибка была исправлена после того, как её заметили сами теннисистки.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Сегодня, 26 января, в финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 в женском парном разряде дуэт Катержины Синяковой из Чехии и американки Тэйлор Таунсенд обыграл Се Шувэй и Елену Остапенко со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3 и завоевал титул чемпионок Australian Open — 2025.

Australian Open — парный разряд (ж). Финал
26 января 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
2 		7 7 3
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
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