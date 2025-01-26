Фото: Лиам Хемсворт с трибун следит за матчем Синнер — Зверев в финале Australian Open
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Известный австралийский актёр Лиам Хемсворт и его девушка, австралийская модель Габриэлла Брукс, с трибун следят за ходом финального матча Australian Open — 2025, в котором за титул чемпиона сражаются первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|3
|
|6 4
|2
2
Александр Зверев
А. Зверев
Лиам Хемсворт известен по ролям в фантастической франшизе «Голодные игры», где исполнял роль Гейла Хоторна. Также актёр принимал участие в фильмах «Неудержимые 2», «Паранойя», «Последняя песня».
Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.
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