Фото: Лиам Хемсворт с трибун следит за матчем Синнер — Зверев в финале Australian Open

Известный австралийский актёр Лиам Хемсворт и его девушка, австралийская модель Габриэлла Брукс, с трибун следят за ходом финального матча Australian Open — 2025, в котором за титул чемпиона сражаются первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев.

Лиам Хемсворт известен по ролям в фантастической франшизе «Голодные игры», где исполнял роль Гейла Хоторна. Также актёр принимал участие в фильмах «Неудержимые 2», «Паранойя», «Последняя песня».

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.