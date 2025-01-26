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Янник Синнер стал рекордсменом по количеству выигранных сетов подряд у игроков топ-10

Янник Синнер стал рекордсменом по количеству выигранных сетов подряд у игроков топ-10
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В эти минуты в Мельбурне проходит финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира Янником Синнером и вторым номером рейтинга ATP Александром Зверевым. Итальянец победил в первых двух партиях (6:3, 7:6 (7:4)) и стал рекордсменом тура по количеству выигранных подряд сетов у теннисистов топ-10 рейтинга ATP, обойдя швейцарца Роджера Федерера.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4
3 		6 4 2
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Теннисисты, выигравшие наибольшее количество сетов подряд у игроков топ-10:

  1. Янник Синнер (Италия) — 21 сет (2024-2025);
  2. Роджер Федерер (Швейцария) — 20 (2006-2007);
  3. Рафаэль Надаль (Испания) — 18 (2012);
  4. Новак Джокович (Сербия) — 17 (2016).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Александр Зверев в финале Australian Open — 2025.

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