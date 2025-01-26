Янник Синнер стал рекордсменом по количеству выигранных сетов подряд у игроков топ-10
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В эти минуты в Мельбурне проходит финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира Янником Синнером и вторым номером рейтинга ATP Александром Зверевым. Итальянец победил в первых двух партиях (6:3, 7:6 (7:4)) и стал рекордсменом тура по количеству выигранных подряд сетов у теннисистов топ-10 рейтинга ATP, обойдя швейцарца Роджера Федерера.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|
|6 4
|2
2
Александр Зверев
А. Зверев
Теннисисты, выигравшие наибольшее количество сетов подряд у игроков топ-10:
- Янник Синнер (Италия) — 21 сет (2024-2025);
- Роджер Федерер (Швейцария) — 20 (2006-2007);
- Рафаэль Надаль (Испания) — 18 (2012);
- Новак Джокович (Сербия) — 17 (2016).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Александр Зверев в финале Australian Open — 2025.
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