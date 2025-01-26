Янник Синнер — Александр Зверев: итальянец укрепил преимущество в финале AO-2025

В эти минуты проходит финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и вторым номером рейтинга ATP немцем Александром Зверевым.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Australian Open — 2025.
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В первом сете выиграл Синнер — 6:3. Во втором итальянский теннисист оказался сильнее на тай-брейке — 7:6 (7:4).
По личным встречам впереди Зверев — 4-2 (3-1 — на харде). Он выиграл у Синнера на харде Кёльна-2020, на грунте «Мастерса» в Монте-Карло-2022, а также дважды был сильнее на US Open — в 2021 и 2023 годах. Итальянец победил на «Ролан Гаррос» — 2020 и в Цинциннати-2024, причём матч на американском «Мастерсе» выиграл лишь за 3,5 часа на решающем тай-брейке.
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