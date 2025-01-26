Джеки Чан пришёл на матч Синнера со Зверевым в финале Australian Open — 2025
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Известный гонконгский и голливудский актёр, лауреат почётной премии «Оскар» за вклад в киноискусство, режиссёр, мастер боевых искусств Джеки Чан с трибун следит за ходом финального матча Australian Open — 2025, в котором за титул чемпиона сражаются первая ракетка мира Янник Синнер и вторая ракетка мира Александр Зверев.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|3
|
|6 4
|2
2
Александр Зверев
А. Зверев
Джеки Чан — один из самых популярных актёров в мире, он известен своим акробатическим боевым стилем, комедийным даром. В субботу, 25 января, Джеки также посетил женский финал AO.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.
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