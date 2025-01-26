Джеки Чан пришёл на матч Синнера со Зверевым в финале Australian Open — 2025

Известный гонконгский и голливудский актёр, лауреат почётной премии «Оскар» за вклад в киноискусство, режиссёр, мастер боевых искусств Джеки Чан с трибун следит за ходом финального матча Australian Open — 2025, в котором за титул чемпиона сражаются первая ракетка мира Янник Синнер и вторая ракетка мира Александр Зверев.

Джеки Чан — один из самых популярных актёров в мире, он известен своим акробатическим боевым стилем, комедийным даром. В субботу, 25 января, Джеки также посетил женский финал AO.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.