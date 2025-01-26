«Зверев уже был бы №1, если бы не этот фарс». Bild — о допинге Синнера перед финалом AO

Издание Bild оказало давление на итальянского теннисиста первую ракетку мира Янника Синнера перед финалом Открытого чемпионата Австралии — 2025. Перед матчем Синнера с их соотечественником Александром Зверевым представители немецкой прессы опубликовали статью с критикой ATP в связи с положительной допинг-пробой итальянца и его допуском на Australian Open.
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«Помимо тенниса, на этот финал падает тень допинга. Тот факт, что Синнеру разрешили сыграть в финале «Шлема» второй раз подряд, является фарсом для многих игроков, отраслевых экспертов и энтузиастов. Зверев уже стал бы первой ракеткой мира, если бы допинг не был скрыт. Ситуация, которая не произошла бы в других видах спорта, если учесть обстоятельства дела итальянского теннисиста. Новак Джокович и Ник Кирьос, в частности, раскритиковали подход, применяемый в этом случае допинга, по сравнению с прошлыми прецедентами», — сообщается в статье корреспондента Bild Себастьяна Кайзера.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Александр Зверев в финале Australian Open — 2025.
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