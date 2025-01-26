Зверев испытывал проблемы с ракетками по ходу первого сета финала Australian Open — 2025

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев испытывал проблемы с ракетками по ходу первого сета финального матча Открытого чемпионата Австралии — 2025 против итальянского теннисиста Янника Синнера.

Александр был недоволен натяжением струн. Он задавал вопросы своему боксу, где находятся ракетки, которые он отдал стрингеру час назад.

«Между ним и его отцом произошла небольшая путаница», — объяснил ситуацию Джим Курье в эфире телетрансляции.

Курье добавил, что ракетки меняют, когда приносят новые мячи, так как струны могут терять натяжение по ходу матча.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.