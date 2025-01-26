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Зверев испытывал проблемы с ракетками по ходу первого сета финала Australian Open — 2025

Зверев испытывал проблемы с ракетками по ходу первого сета финала Australian Open — 2025
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Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев испытывал проблемы с ракетками по ходу первого сета финального матча Открытого чемпионата Австралии — 2025 против итальянского теннисиста Янника Синнера.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 3
3 		6 4 2
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Александр был недоволен натяжением струн. Он задавал вопросы своему боксу, где находятся ракетки, которые он отдал стрингеру час назад.

«Между ним и его отцом произошла небольшая путаница», — объяснил ситуацию Джим Курье в эфире телетрансляции.

Курье добавил, что ракетки меняют, когда приносят новые мячи, так как струны могут терять натяжение по ходу матча.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

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