Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский пловец Леон Маршан с трибун наблюдает за ходом финального матча Australian Open — 2025, в котором за титул чемпиона сражаются первая ракетка мира Янник Синнер и вторая ракетка мира Александр Зверев.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Маршан стал чемпионом на дистанции 400 м комплексным плаванием, установив олимпийский рекорд — 4.02,95. Маршан стал первым в истории французским спортсменом, выигравшим на одних Олимпийских играх более трёх золотых медалей, и единственным спортсменом на Играх 2024 года, выигравшим более трёх золотых наград.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.