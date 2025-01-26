Олимпийский чемпион Леон Маршан пришёл на матч Синнер — Зверев в финале AO-2025

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский пловец Леон Маршан с трибун наблюдает за ходом финального матча Australian Open — 2025, в котором за титул чемпиона сражаются первая ракетка мира Янник Синнер и вторая ракетка мира Александр Зверев.
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На Олимпийских играх 2024 года в Париже Маршан стал чемпионом на дистанции 400 м комплексным плаванием, установив олимпийский рекорд — 4.02,95. Маршан стал первым в истории французским спортсменом, выигравшим на одних Олимпийских играх более трёх золотых медалей, и единственным спортсменом на Играх 2024 года, выигравшим более трёх золотых наград.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.
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