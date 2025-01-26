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Лил Уэйн поздравил Мэдисон Киз с победой в финале Australian Open — 2025

Лил Уэйн поздравил Мэдисон Киз с победой в финале Australian Open — 2025
Аудио-версия:
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Американский хип-хоп исполнитель Лил Уэйн поздравил с победой в финале Открытого чемпионата Австралии-2025 американскую теннисистку Мэдисон Киз. Уэйн выложил пост на своей странице в соцсетях.

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		2 7
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Поздравляю, Мэдисон! Ты заслужила это. Незабываемый матч! Спасибо обеим теннисисткам за проявленное мастерство, стойкость и выдержку. Просто потрясающе! Замечательный Australian Open! Чёрт возьми, да, Мэдди!» — написал Лил.

Американка Мэдисон Киз в финальном матче Australian Open — 2025 победила первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах — 6:3, 2:6, 7:5.

В мужском финале Australian Open — 2025 проходит встреча первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и второй ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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