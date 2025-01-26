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Алибек Качмазов вышел в финал квалификации турнира ATP-250 в Монпелье

Алибек Качмазов вышел в финал квалификации турнира ATP-250 в Монпелье
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Российский теннисист 197-я ракетка мира Алибек Качмазов вышел в финал квалификационного раунда хардового турнира категории ATP-250 в Монпелье. В первом круге предварительного этапа он обыграл представителя Испании Алехандро Моро Каньяса (165-й номер рейтинга), отказавшегося от продолжении борьбы во втором сете (6:3, 4:0).

Матч продолжался 1 час 16 минут. Качмазов выполнил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. Его соперник ни разу не подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В матче за выход в основную сетку Качмазов встретится с Уго Гренье из Франции.

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