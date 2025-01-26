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Янник Синнер обыграл Зверева и завоевал титул чемпиона Australian Open — 2025

Янник Синнер обыграл Зверева и завоевал титул чемпиона Australian Open — 2025
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Завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в трёх сетах победил второго номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (7:4), 6:3) и стал обладателем трофея Australian Open — 2025.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 2 часа 45 минут. Синнер выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов и две двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта.

Синнер выиграл свой третий титул на турнирах «Большого шлема» и второй — на Australian Open.

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