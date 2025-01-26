Янник Синнер стал 15-м теннисистом в Открытой эре, выигравшим не менее двух титулов на АО
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал 15-м игроком в Открытой эре, выигравшим не менее двух титулов на Australian Open. Сегодня, 26 января, он в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах победил второго номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (7:4), 6:3) и стал обладателем трофея Australian Open — 2025.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6
|
|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
Матч продолжался 2 часа 45 минут. Синнер выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов и две двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта.
Синнер выиграл свой третий титул на турнирах «Большого шлема» и второй — на Australian Open.
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