Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал третий титул чемпиона турнира «Большого шлема».

Это произошло на Открытом чемпионате Австралии – 2025. Синнер (1) в финале со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

До этого Синнер выиграл Australian Open — 2024 и US Open — 2024. В дебютном финале Синнер в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева, а в Нью-Йорке оказался сильнее американца Тейлора Фрица в трёх партиях.