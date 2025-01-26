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Янник Синнер завоевал третий титул чемпиона турнира «Большого шлема»

Янник Синнер завоевал третий титул чемпиона турнира «Большого шлема»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал третий титул чемпиона турнира «Большого шлема».

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Это произошло на Открытом чемпионате Австралии – 2025. Синнер (1) в финале со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

До этого Синнер выиграл Australian Open — 2024 и US Open — 2024. В дебютном финале Синнер в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева, а в Нью-Йорке оказался сильнее американца Тейлора Фрица в трёх партиях.

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