Янник Синнер завоевал третий титул чемпиона турнира «Большого шлема»
Поделиться
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал третий титул чемпиона турнира «Большого шлема».
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
Это произошло на Открытом чемпионате Австралии – 2025. Синнер (1) в финале со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, вторую ракетку мира немца Александра Зверева.
До этого Синнер выиграл Australian Open — 2024 и US Open — 2024. В дебютном финале Синнер в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева, а в Нью-Йорке оказался сильнее американца Тейлора Фрица в трёх партиях.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2025
-
15:32
-
15:28
-
15:24
-
15:21
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
15:04
-
15:02
-
15:02
-
14:53
-
14:52
-
14:48
-
14:43
-
14:40
-
14:35
-
14:28
-
14:04
-
14:03
-
13:45
-
13:35
-
13:17
-
13:15
-
12:53
-
12:48
-
12:39
-
12:39
-
12:33
-
12:06
-
11:44
-
10:58
-
10:46
-
10:36
-
10:35
-
10:24