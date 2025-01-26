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Янник Синнер стал первым итальянцем в истории с несколькими титулами на Australian Open

Янник Синнер стал первым итальянцем в истории с несколькими титулами на Australian Open
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Первая ракетка мира теннисист Янник Синнер стал первым итальянцем в истории, которому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии несколько раз (2).

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Это произошло на Australian Open — 2025. Синнер (1) в финале со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, вторую ракетку мира немца Александра Зверева. Первый титул в Мельбурне Синнер завоевал в 2024 году. Тогда в своём дебютном финале турнира «Большого шлема» Синнер в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.

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