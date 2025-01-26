Янник Синнер стал первым итальянцем в истории с несколькими титулами на Australian Open

Первая ракетка мира теннисист Янник Синнер стал первым итальянцем в истории, которому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии несколько раз (2).

Это произошло на Australian Open — 2025. Синнер (1) в финале со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, вторую ракетку мира немца Александра Зверева. Первый титул в Мельбурне Синнер завоевал в 2024 году. Тогда в своём дебютном финале турнира «Большого шлема» Синнер в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.