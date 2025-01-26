Синнер — первый итальянец, выигравший не менее трёх турниров «Большого шлема»

Победитель трёх турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым итальянцем, выигравшим не менее трёх турниров «Большого шлема».

У легендарного итальянского теннисиста Никола Пьетранджели было две победы на «Ролан Гаррос» в 1959 и 1960 годах.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 и стал обладателем трофея во второй раз. В прошлом году Синнер также стал победителем турнира.