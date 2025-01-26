Синнер попытался успокоить расстроенного Зверева после победы над ним на Australian Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пытался успокоить олимпийского чемпиона 2020 года вторую ракетку мира немца Александра Зверева после их матча в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Синнер в финале Australian Open — 2025 со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл Зверева и защитил прошлогодний титул.

На церемонии награждения Зверев был весьма разочарован, Синнер, заметив это, попытался успокоить соперника и обнял его.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Зверев проиграл третий финал турнира «Большого шлема» в карьере. За 10 лет профессиональной карьеры Александру пока не покорилось это достижение. Для 23-летнего Синнера же это уже третий титул на ТБШ.