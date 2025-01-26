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Синнер попытался успокоить расстроенного Зверева после победы над ним на Australian Open

Синнер попытался успокоить расстроенного Зверева после победы над ним на Australian Open
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пытался успокоить олимпийского чемпиона 2020 года вторую ракетку мира немца Александра Зверева после их матча в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Синнер в финале Australian Open — 2025 со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл Зверева и защитил прошлогодний титул.

На церемонии награждения Зверев был весьма разочарован, Синнер, заметив это, попытался успокоить соперника и обнял его.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Зверев проиграл третий финал турнира «Большого шлема» в карьере. За 10 лет профессиональной карьеры Александру пока не покорилось это достижение. Для 23-летнего Синнера же это уже третий титул на ТБШ.

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