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Перед речью Зверева на Australian Open выкрикнули: «Австралия верит Ольге и Бренде»

Перед речью Зверева на Australian Open выкрикнули: «Австралия верит Ольге и Бренде»
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Неприятный инцидент произошёл перед тем, как олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев начал произносить речь на церемонии награждения после финала Открытого чемпионата Австралии — 2025.

В момент тишины кто-то с трибун выкрикнул: «Австралия верит Ольге и Бренде». После чего начался небольшой гул. Зверев на это отреагировал ухмылкой.

Фото: скриншот из трансляции

Выкрики, предположительно, относились к бывшим девушкам Зверева Бренде Патеа и Ольге Шарыповой, которые обвиняли его в домашнем насилии.

В финале AO-2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (1) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл Зверева (2). Для немца это третье поражение в финалах ТБШ.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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