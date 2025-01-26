Перед речью Зверева на Australian Open выкрикнули: «Австралия верит Ольге и Бренде»

Неприятный инцидент произошёл перед тем, как олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев начал произносить речь на церемонии награждения после финала Открытого чемпионата Австралии — 2025.

В момент тишины кто-то с трибун выкрикнул: «Австралия верит Ольге и Бренде». После чего начался небольшой гул. Зверев на это отреагировал ухмылкой.

Фото: скриншот из трансляции

Выкрики, предположительно, относились к бывшим девушкам Зверева Бренде Патеа и Ольге Шарыповой, которые обвиняли его в домашнем насилии.

В финале AO-2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (1) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл Зверева (2). Для немца это третье поражение в финалах ТБШ.