Перед речью Зверева на Australian Open выкрикнули: «Австралия верит Ольге и Бренде»
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Неприятный инцидент произошёл перед тем, как олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев начал произносить речь на церемонии награждения после финала Открытого чемпионата Австралии — 2025.
В момент тишины кто-то с трибун выкрикнул: «Австралия верит Ольге и Бренде». После чего начался небольшой гул. Зверев на это отреагировал ухмылкой.
Фото: скриншот из трансляции
Выкрики, предположительно, относились к бывшим девушкам Зверева Бренде Патеа и Ольге Шарыповой, которые обвиняли его в домашнем насилии.
В финале AO-2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (1) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл Зверева (2). Для немца это третье поражение в финалах ТБШ.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
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