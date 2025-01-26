Александр Зверев проиграл свой третий финал ТБШ

Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев проиграл свой третий финал в турнирах «Большого шлема».

Александр Зверев в финалах турниров «Большого шлема»:

US Open — 2021: Зверев уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8);

«Ролан Гаррос» — 2024: Зверев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом — 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, обыграл вторую ракетку мира, немецкого теннисиста Александра Зверева, со счётом — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.