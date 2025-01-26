«Это отстой». Зверев прокомментировал поражение от Синнера в финале Australian Open — 2025

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. Для немца это третье поражение в трёх финалах ТБШ.
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«Стоять рядом с этим трофеем и не иметь возможности прикоснуться к нему — это отстой. Поздравляю Янника, ты точно это заслужил, ты с отрывом лучший игрок в мире. Я надеялся, что смогу сегодня бороться более на равных, но ты слишком хорош. Поздравляю, никто не заслуживает этот трофей больше тебя.
Спасибо своей команде, мы стараемся делать всё правильно, я просто недостаточно хорош, вот и всё (улыбается). Ценю всё, что все сделали за последние пару лет, чтобы я вернулся после перелома лодыжки и стал вторым номером рейтинга, снова играл в финалах турниров «Большого шлема». Без них меня бы здесь не было.
Спасибо болельщикам, вы потрясающие! Поддерживали меня все две недели, гнали меня в финал. Я на самом деле думал, что у меня есть шанс, но вот… Не знаю, смогу ли когда-нибудь поднять этот трофей, но я буду продолжать попытки. Увидимся в следующем году!» — сказал Зверев на церемонии награждения.
- 26 января 2025
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