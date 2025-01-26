Синнер стал первым за 19 лет игроком, защитившим свой дебютный ТБШ после Надаля

Победитель трёх турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым за 19 лет игроком, защитившим свой первый турнир «Большого шлема» после Рафаэля Надаля, выигравшего «Ролан Гаррос» в 2005 и 2006 годах.

Рафаэль Надаль заработал свой первый титул «Большого шлема» в 2005 году в матче с аргентинцем Мариано Пуэрто (6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 7:5). А защитил титул в 2006 году в финале против швейцарца Роджера Федерера (1:6, 6:1, 6:4, 7:6 (7:4)).

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 и стал обладателем трофея во второй раз. В прошлом году Синнер также стал победителем турнира.