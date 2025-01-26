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Янник Синнер прокомментировал защиту титула на Australian Open

Янник Синнер прокомментировал защиту титула на Australian Open
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал защиту титула на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

Синнер (1) в финале AO-2025 со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Моя команда, что сказать? Мы много работали, чтобы снова оказаться здесь. Достичь этого — потрясающе, но ещё лучше — разделить этот момент с вами. Знаю, Даррен (тренер Синнера Даррен Кэхилл объявил, что завершит карьеру после сезона-2025. — Прим. «Чемпионата»), что это, наверное — но я постараюсь тебя переубедить! — твой последний АО как тренера, и я очень рад разделить этот трофей с тобой. Всё началось, когда я сделал изменения в команде, и вы с Симоном — великолепный дуэт тренеров, а также физио и все остальные, спасибо вам огромное.

Спасибо болельщикам, вы потрясающие! Вы поддерживали меня даже не с первого раунда, а ещё за неделю до этого. Я чувствовал вашу любовь, увидимся в следующем году», — сказал Синнер на церемонии награждения.

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