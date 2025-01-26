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Синнер стал восьмым теннисистом, выигравшим свои первые три финала ТБШ

Синнер стал восьмым теннисистом, выигравшим свои первые три финала ТБШ
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Победитель трёх турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал восьмым игроком, завоевавшим свои первые три финала турнира «Большого шлема».

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

До него это сделали американец Джимми Коннорс, швед Бьорн Борг, швед Стефан Эдберг, бразилец Густаво Куэртен, швейцарец Роджер Федерер, швейцарец Стэн Вавринка и испанец Карлос Алькарас.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, обыграл вторую ракетку мира, немецкого теннисиста Александра Зверева, со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 и стал обладателем трофея во второй раз. В прошлом году Синнер также стал победителем турнира.

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