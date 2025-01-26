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Янник Синнер обратился к Александру Звереву после победы над ним в финале Australian Open

Янник Синнер обратился к Александру Звереву после победы над ним в финале Australian Open
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к олимпийскому чемпиону 2020 года, второй ракетке мира немцу Александру Звереву после победы над ним в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 (6:3, 7:6 (7:4), 6:3). Для немца это третье поражение в финалах ТБШ.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Саша, тяжёлый день для тебя, твоей команды, семьи. Ты потрясающий игрок, продолжай верить в себя. Мы все в теннисе знаем, какой ты сильный, не только как игрок, но и как человек. Продолжай работать, мы все верим, что очень скоро ты поднимешь один из этих трофеев. Я желаю тебе только самого лучшего», — сказал Синнер на церемонии награждения.

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