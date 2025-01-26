Синнер одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд
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Победитель трёх турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|3
|4
|5
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|7 7
|6
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|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
Последнее поражение Синнера было от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Пекина-2024. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу испанца. До этого у итальянца был рекорд 19 побед кряду.
В финальном матче Открытого чемпионата Австралии-2025 первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, обыграл вторую ракетку мира, немецкого теннисиста Александра Зверева, со счётом — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 и стал обладателем трофея во второй раз. В прошлом году Синнер также стал победителем турнира.
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