Победитель трёх турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер одержал 21-ю победу подряд, улучшив личный рекорд.

Последнее поражение Синнера было от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Пекина-2024. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу испанца. До этого у итальянца был рекорд 19 побед кряду.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии-2025 первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, обыграл вторую ракетку мира, немецкого теннисиста Александра Зверева, со счётом — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 и стал обладателем трофея во второй раз. В прошлом году Синнер также стал победителем турнира.