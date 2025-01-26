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Синнер успокаивал Зверева, Джеки Чан наблюдал с плюшевыми пандами c VIP. Фото финала АО

Синнер успокаивал Зверева, Джеки Чан наблюдал с плюшевыми пандами c VIP. Фото финала АО
Янник Синнер и Александр Зверев
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26 января в Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в трёх сетах победил второго номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (7:4), 6:3) и стал обладателем трофея Australian Open — 2025.

Матч продолжался 2 часа 45 минут. Синнер выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов и две двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта.

Синнер выиграл свой третий титул на турнирах «Большого шлема» и второй — на Australian Open.

Лучшие фото с финального матча Australian Open — в фотоподборке «Чемпионата».

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