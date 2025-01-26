Синнер: моя квартира в Монако довольно маленькая, буду хранить Кубок AO у родителей

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, где собирается хранить Кубок за победу в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025.

В финале Australian Open — 2025 Синнер (1) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

«Моя квартира в Монако довольно маленькая, я буду хранить Кубок в доме родителей в Италии», — сказал Синнер в эфире Eurosport.

Для 23-летнего Синнера это третий титул чемпиона турниров «Большого шлема». До этого Синнер выиграл Australian Open — 2024 и US Open – 2024. В дебютном финале Синнер в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева, в Нью-Йорке оказался сильнее американца Тейлора Фрица в трёх партиях.