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Синнер: моя квартира в Монако довольно маленькая, буду хранить Кубок AO у родителей

Синнер: моя квартира в Монако довольно маленькая, буду хранить Кубок AO у родителей
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, где собирается хранить Кубок за победу в финале Открытого чемпионата Австралии – 2025.

В финале Australian Open — 2025 Синнер (1) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Моя квартира в Монако довольно маленькая, я буду хранить Кубок в доме родителей в Италии», — сказал Синнер в эфире Eurosport.

Для 23-летнего Синнера это третий титул чемпиона турниров «Большого шлема». До этого Синнер выиграл Australian Open — 2024 и US Open – 2024. В дебютном финале Синнер в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева, в Нью-Йорке оказался сильнее американца Тейлора Фрица в трёх партиях.

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