Янник Синнер повторил достижение Джоковича на хардовых турнирах «Большого шлема»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд. Сегодня, 26 января, он в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах победил второго номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3).
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
До титула на Открытом чемпионате Австралии — 2025 Синнер в 2024 году выиграл Australian Open и Открытый чемпионат США.
24-кратный чемпион турнира «Большого шлема» Новак Джокович трижды подряд становился победителем турниров «Большого шлема» на харде, завоевав титулы на Australian Open — 2015, US Open — 2015 и AO-2016.
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