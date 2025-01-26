Синнер стал самым молодым двукратным чемпионом Australian Open после Курье

Победитель трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым двукратным чемпионом Открытого чемпионата Австралии более чем за 30 лет после американца Джима Курье.

Курье выигрывал Australian Open в 1992 и 1993 годах. В финале Открытого чемпионата Австралии 1992-го Джим Курье победил шведа Стефана Эдберга со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 6:2. В 1993 году Курье вновь победил Эдберга со счётом 6:2, 6:1, 2:6, 7:5.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, обыграл вторую ракетку мира, немецкого теннисиста Александра Зверева, со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 и стал обладателем трофея во второй раз. В прошлом году Синнер также стал победителем турнира.