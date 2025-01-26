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Ольховский прокомментировал победу Синнера над Зверевым в финале Australian Open

Ольховский прокомментировал победу Синнера над Зверевым в финале Australian Open
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу Янника Синнера над Александром Зверевым в финале Australian Open — 2025.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Синнер изначально был фаворитом, поэтому мало кто удивлён его победой над Зверевым. На мой взгляд, Звереву не хватает уверенности в таких матчах: уже не первый финал он показывает игру немного ниже своего уровня. Саша играет не так свободно, чуть зажимается — это не приносит эффективности в финалах.

Янник подтвердил, что по праву является номером один в мире. У него какая-то внушительная беспроигрышная серия на харде. Синнер абсолютно заслуженно является номером один на сегодняшний день», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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