Ольховский прокомментировал победу Синнера над Зверевым в финале Australian Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу Янника Синнера над Александром Зверевым в финале Australian Open — 2025.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
«Синнер изначально был фаворитом, поэтому мало кто удивлён его победой над Зверевым. На мой взгляд, Звереву не хватает уверенности в таких матчах: уже не первый финал он показывает игру немного ниже своего уровня. Саша играет не так свободно, чуть зажимается — это не приносит эффективности в финалах.
Янник подтвердил, что по праву является номером один в мире. У него какая-то внушительная беспроигрышная серия на харде. Синнер абсолютно заслуженно является номером один на сегодняшний день», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 января 2025
-
16:49
-
16:41
-
16:38
-
16:25
-
16:15
-
16:10
-
15:52
-
15:48
-
15:42
-
15:32
-
15:28
-
15:24
-
15:21
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
15:04
-
15:02
-
15:02
-
14:53
-
14:52
-
14:48
-
14:43
-
14:40
-
14:35
-
14:28
-
14:04
-
14:03
-
13:45
-
13:35
-
13:17
-
13:15
-
12:53
-
12:48
-
12:39