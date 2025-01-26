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Зверев — седьмой теннисист, проигравший свои первые три финала ТБШ

Зверев — седьмой теннисист, проигравший свои первые три финала ТБШ
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Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал седьмым игроком, проигравшим свои первые три финала на турнирах «Большого шлема».

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

До него это сделали американец Иван Лендл, американец Андре Агасси, хорват Горан Иванишевич, британец Энди Маррей, австриец Доминик Тим и норвежец Каспер Рууд.

Александр Зверев в финалах турниров «Большого шлема»:

US Open — 2021: Зверев уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8).

«Ролан Гаррос» — 2024: Зверев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом — 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

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