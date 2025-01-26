Янник Синнер повторил достижение Федерера и Надаля в финалах турниров «Большого шлема»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим игроком с 2000 года, не отдавшим сопернику ни одного брейк-пойнта в финале турнира «Большого шлема». Сегодня, 26 января, он в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах победил второго номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3) и второй год подряд стал чемпионом Australian Open.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6
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|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
Синнер в финале АО-2025 реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. Зверев не заработал ни одного брейк-пойнта.
Теннисисты, не отдавшие ни одного брейк-пойнта в финале ТБШ с 2000 года:
- Роджер Федерер, Швейцария (Уимблдон-2003)
- Рафаэль Надаль, Испания (US Open — 2017)
- Янник Синнер, Италия (Australian Open — 2025).
Комментарии
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