Янник Синнер повторил достижение Федерера и Надаля в финалах турниров «Большого шлема»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим игроком с 2000 года, не отдавшим сопернику ни одного брейк-пойнта в финале турнира «Большого шлема». Сегодня, 26 января, он в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах победил второго номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3) и второй год подряд стал чемпионом Australian Open.

Синнер в финале АО-2025 реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. Зверев не заработал ни одного брейк-пойнта.

Теннисисты, не отдавшие ни одного брейк-пойнта в финале ТБШ с 2000 года: