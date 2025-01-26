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Янник Синнер повторил достижение Федерера и Надаля в финалах турниров «Большого шлема»

Янник Синнер повторил достижение Федерера и Надаля в финалах турниров «Большого шлема»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим игроком с 2000 года, не отдавшим сопернику ни одного брейк-пойнта в финале турнира «Большого шлема». Сегодня, 26 января, он в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах победил второго номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3) и второй год подряд стал чемпионом Australian Open.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Синнер в финале АО-2025 реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. Зверев не заработал ни одного брейк-пойнта.

Теннисисты, не отдавшие ни одного брейк-пойнта в финале ТБШ с 2000 года:

  • Роджер Федерер, Швейцария (Уимблдон-2003)
  • Рафаэль Надаль, Испания (US Open — 2017)
  • Янник Синнер, Италия (Australian Open — 2025).
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