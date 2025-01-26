Зверев установил уникальное достижение, связанное с поражениями в финалах ТБШ

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком в истории тенниса, который сыграл свои первые три финала на трёх разных турнирах «Большого шлема» и проиграл каждый из них. Сегодня, 26 января, он в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах уступил лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 6:7(4:7), 3:6).

Финалы Зверева на турнирах «Большого шлема»:

US Open — 2021: Зверев — Доминик Тим (Австрия) — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8).

«Ролан Гаррос» — 2024: Зверев — Карлос Алькарас (Испания)— 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

Australian Open — 2025: Зверев - Янник Синнер (Италия)— 3:6, 6:7(4:7), 3:6.