Зверев установил уникальное достижение, связанное с поражениями в финалах ТБШ
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Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком в истории тенниса, который сыграл свои первые три финала на трёх разных турнирах «Большого шлема» и проиграл каждый из них. Сегодня, 26 января, он в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах уступил лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 6:7(4:7), 3:6).
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6
|
|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
Финалы Зверева на турнирах «Большого шлема»:
- US Open — 2021: Зверев — Доминик Тим (Австрия) — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8).
- «Ролан Гаррос» — 2024: Зверев — Карлос Алькарас (Испания)— 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.
- Australian Open — 2025: Зверев - Янник Синнер (Италия)— 3:6, 6:7(4:7), 3:6.
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