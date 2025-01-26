Янник Синнер заработал на Australian Open — 2025 более $ 2 млн

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заработал на Открытом чемпионате Австралии — 2025 $ 2,2 млн. Сегодня, 26 января, он в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах победил второго номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3) и второй год подряд стал чемпионом Australian Open.

Матч продолжался 2 часа 45 минут. Синнер выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов и две двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта.

Общая сумма призовых Синнера за карьеру после победы на Открытом чемпионате Австралии составляет $ 39,4 млн.