Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер опубликовал пост после завоевания титула на Australian Open — 2025

Янник Синнер опубликовал пост после завоевания титула на Australian Open — 2025
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер разместил пост в социальных сетях после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Забрать этот трофей домой во второй раз – это просто нереально!!! Моей команде и всем вам, кто поддерживал меня со всех уголков мира – спасибо! Огромное уважение Александру Звереву за невероятный матч!» — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 26 января, Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах победил второго номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3) и второй год подряд стал чемпионом Australian Open.

Материалы по теме
Янник Синнер заработал на Australian Open — 2025 более $ 2 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android