Янник Синнер опубликовал пост после завоевания титула на Australian Open — 2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер разместил пост в социальных сетях после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Забрать этот трофей домой во второй раз – это просто нереально!!! Моей команде и всем вам, кто поддерживал меня со всех уголков мира – спасибо! Огромное уважение Александру Звереву за невероятный матч!» — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 26 января, Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах победил второго номера рейтинга ATP немца Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3) и второй год подряд стал чемпионом Australian Open.