Журналист раскритиковал Александра Зверева за его комментарии о невезении на ТБШ

Журналист Фредерик Вердье раскритиковал олимпийского чемпиона 2020 года, вторую ракетку мира, немецкого теннисиста Александра Зверева за его комментарии после и во время матчей.

«Уже в Шанхае я был чрезвычайно обеспокоен его высказыванием в адрес рефери в середине матча. Он позволил себе сказать: «Вы уже стоили мне двух турниров «Большого шлема». Он выдаёт то, что не соответствует правде. Это драматично, ведь он так и думает.

Зверев сказал Джиму Курье на корте: «Мне не повезло в моих первых двух финалах турниров «Большого шлема», надеюсь, на этот раз мне повезёт». Но остановись! Иди поборись со своей удачей, смешно говорить об удаче! Проигрыши не из-за невезения. Что же этот парень не поставил галочку против Тима, когда он вёл два сета в финале Открытого чемпионата США 2020 года? И это не из-за невезения», — приводит слова Вердье We love tennis.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии-2025 первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, обыграл Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.