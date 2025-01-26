«Больше нет обвинений». Зверев — о криках «Австралия верит Ольге и Бренде» на AO-2025

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на крики с трибун на церемонии награждения после финала Открытого чемпионата Австралии — 2025. В момент тишины кто-то выкрикнул: «Австралия верит Ольге и Бренде». В финале AO-2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (1) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл Зверева (2). Для немца это третье поражение в финалах ТБШ.

— Перед вашей речью с трибун кто-то крикнул: «Австралия верит Оле и Бренде». Что скажете на этот счёт, что скажете тем людям, кто верит в эти обвинения в домашнем насилии?

— Думаю, уже больше нет обвинений. Уже девять месяцев как нет. Молодец, думаю, она была единственной на стадионе, кто верила чему-то в этот момент. Ну, молодец. Думаю, я сделал всё, что мог, и больше не буду поднимать эту тему, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Выкрики, предположительно, относились к бывшим девушкам Зверева Бренде Патеа и Ольге Шарыповой, которые обвиняли его в домашнем насилии.