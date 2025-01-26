Алексей Селиваненко: Синнер превзошёл Зверева, счёт отражает ход поединка

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал победу Янника Синнера над Александром Зверевым в финале Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

«Очевидно, что сегодня Янник превзошёл Сашу, не дав ему ни одного брейк-пойнта на протяжении всего матча. Так что итоговый счёт закономерно отражает ход поединка. Перед игрой Марат Сафин достаточно подробно разобрал возможные расклады. Увиденное на корте практически полностью соответствовало его предположениям», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.