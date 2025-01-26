Алексей Селиваненко: Синнер превзошёл Зверева, счёт отражает ход поединка
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал победу Янника Синнера над Александром Зверевым в финале Australian Open — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
«Очевидно, что сегодня Янник превзошёл Сашу, не дав ему ни одного брейк-пойнта на протяжении всего матча. Так что итоговый счёт закономерно отражает ход поединка. Перед игрой Марат Сафин достаточно подробно разобрал возможные расклады. Увиденное на корте практически полностью соответствовало его предположениям», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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