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Зверев раскрыл детали разговора с Синнером после поражения в финале Australian Open

Зверев раскрыл детали разговора с Синнером после поражения в финале Australian Open
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Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о поддержке итальянца Янника Синнера после финала Открытого чемпионата Австралии — 2025. Синнер в финале Australian Open — 2025 со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл Зверева и защитил прошлогодний титул. На церемонии награждения Зверев был весьма разочарован, Синнер, заметив это, попытался успокоить соперника и обнял его.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Что сказал вам Янник перед торжественной церемонией?
— Я был подавлен, не мог сдержать эмоций, он заметил это. Сказал, что я точно однажды подниму один из этих трофеев над головой, что я слишком хорош, чтобы не сделать этого. Так он сказал. Это был тяжёлый момент, потому что я на самом деле считал, что у меня есть очень хороший шанс, я хорошо себя чувствовал, мне казалось, что смогу биться с ним на равных. Так что это был тяжёлый момент для меня. Уже третий раз вижу, как трофей поднимает кто-то другой, когда я стою рядом. Это тяжело, потому что больше всего я хочу сам взять один из этих трофеев в свои руки, — сказал Зверев на пресс-конференции.

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