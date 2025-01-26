«Потрясающий комплимент от Зверева». Синнер — о сравнении с Джоковичем

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на слова второго номера мирового рейтинга немца Александра Зверева, который сравнил Синнера с Новаком Джоковичем. Сегодня, 26 января, Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах победил Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3). Итальянец стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд.
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— Саша сказал, что вы напоминаете ему пикового Новака.
— Это потрясающий комплимент от Саши. Все разные. Понятно, что у меня есть какие-то сходства со стилем игры Новака. Я до сих пор считаю, что, когда Новак на пике, его невероятно сложно обыграть. Что касается стиля игры, то я равнялся на него, но всё равно считаю, что мы с ним разные игроки, — сказал Синнер на пресс-конференции.
- 26 января 2025
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