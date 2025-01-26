Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Потрясающий комплимент от Зверева». Синнер — о сравнении с Джоковичем

«Потрясающий комплимент от Зверева». Синнер — о сравнении с Джоковичем
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на слова второго номера мирового рейтинга немца Александра Зверева, который сравнил Синнера с Новаком Джоковичем. Сегодня, 26 января, Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025 в трёх сетах победил Александра Зверева (6:3, 7:6(7:4), 6:3). Итальянец стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Саша сказал, что вы напоминаете ему пикового Новака.
— Это потрясающий комплимент от Саши. Все разные. Понятно, что у меня есть какие-то сходства со стилем игры Новака. Я до сих пор считаю, что, когда Новак на пике, его невероятно сложно обыграть. Что касается стиля игры, то я равнялся на него, но всё равно считаю, что мы с ним разные игроки, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Материалы по теме
Синнер — снова чемпион Australian Open. Янник повторил достижения Надаля и Джоковича
Синнер — снова чемпион Australian Open. Янник повторил достижения Надаля и Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android