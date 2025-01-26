Александр Зверев: не хочу закончить карьеру как лучший среди тех, у кого нет «Шлема»

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что не хочет завершить профессиональную карьеру, став лучшим в истории среди тех, кто не выиграл турнир «Большого шлема».
— На корте вы сказали, что не знаете, сможете ли вообще когда-нибудь поднять этот трофей, это отличается от ваших предыдущих высказываний. Стали думать иначе?
— Очень тяжело произносить речь на корте после поражения в финале «Большого шлема». Я делаю всё, что могу, пашу как никогда. Мне кажется, я всё делаю правильно за пределами корта, делаю нужные вещи, но я сегодня проиграл в трёх сетах. Это факт – я проиграл Яннику в трёх сетах. Не хочу закончить карьеру как лучший в истории среди тех, у кого нет «Шлема». Я буду продолжать делать всё, что могу, чтобы поднять один из этих трофеев.
— Как думаете, насколько велика пропасть между нынешним Синнером и остальными из топ-10?
— На харде?
— Да.
— Да, он с отрывом лучший. Факты говорят сами за себя. С прошлого года он выиграл все хардовые «Шлемы». Кажется, он проиграл всего три матча на харде, или четыре, что-то такое. Факты говорят сами за себя. Он сейчас в другой вселенной по сравнению с остальными, — сказал Зверев на пресс-конференции.
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В финале AO-2025 первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (1) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл Зверева (2). Для немца это третье поражение в финалах ТБШ.
- 26 января 2025
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