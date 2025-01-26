«Продолжай верить, друг мой!» Джокович поддержал Зверева после финала Australian Open

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поддержал вторую ракетку мира немца Александра Зверева после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче за титул Зверев уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 6:7, 3:6.

«Саша, продолжай верить, друг мой! В тебе есть это. Янник, поздравляю!» — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Александр Зверев — седьмой теннисист, проигравший свои первые три финала на турнирах «Большого шлема». Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд.