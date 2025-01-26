Янник Синнер высказался об апелляции ВАДА, которая будет рассмотрена в апреле в CAS

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об апелляции ВАДА по допинг-делу, которая будет рассмотрена в CAS 16-17 апреля.

— Апелляция CAS состоится до следующего «Шлема». Это как-то смещает ваш фокус внимания или всё будет как обычно вплоть до «Ролан Гаррос»?

— Тяжело сказать. Сейчас не думаю об этом, ведь я только что закончил потрясающий турнир здесь. Если честно, хочу насладиться этим моментом. Сейчас мы узнали даты слушаний, и всё. Пока я хочу насладиться этой победой, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.