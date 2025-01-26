Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер высказался об апелляции ВАДА, которая будет рассмотрена в апреле в CAS

Янник Синнер высказался об апелляции ВАДА, которая будет рассмотрена в апреле в CAS
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об апелляции ВАДА по допинг-делу, которая будет рассмотрена в CAS 16-17 апреля.

— Апелляция CAS состоится до следующего «Шлема». Это как-то смещает ваш фокус внимания или всё будет как обычно вплоть до «Ролан Гаррос»?
— Тяжело сказать. Сейчас не думаю об этом, ведь я только что закончил потрясающий турнир здесь. Если честно, хочу насладиться этим моментом. Сейчас мы узнали даты слушаний, и всё. Пока я хочу насладиться этой победой, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.

Материалы по теме
Синнер — снова чемпион Australian Open. Янник повторил достижения Надаля и Джоковича
Синнер — снова чемпион Australian Open. Янник повторил достижения Надаля и Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android