«Его слёзы понятны». Кузнецова — о поражении Зверева в финале Australian Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о поражении второй ракетки мира немца Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче за титул Зверев уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 6:7, 3:6.

«Всего лишь три сета, и третий титул „Большого шлема“ у Янника Синнера. Не самый сложный для него турнир, а финал, думаю, вы видели сами. Эмоции Саши, его слёзы понятны, он снова упустил возможность получить свой первый титул. Ну а Янник творит историю. Теперь ждём «Ролан Гаррос». Интересно, что парни покажут на грунте», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Александр Зверев — седьмой теннисист, проигравший свои первые три финала на турнирах «Большого шлема». Синнер стал первым после Новака Джоковича (2015-2016) и пятым игроком в Открытой эре, выигравшим три хардовых турнира «Большого шлема» подряд.